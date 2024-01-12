12 января 2024, 15:03
Происшествия

Жилой дом вспыхнул утром на севере Карелии

В Калевальском районе пожарные ликвидировали возгорание в здании

Сегодня в 8 утра на пульт дежурного Единой службы спасения поступило сообщение о пожаре в поселке Кепа. Об этом информирует паблик ОПС по Калевальскому району.

На место происшествия выехали пожарные из поселков Калевала и Кривой Порог. Всего тушить возгорание отправились восемь человек. На месте выяснилось, что горит жилой дом. Общими усилиями возгорание было ликвидировано.

В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. // Фото ОПС по Калевальскому району

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