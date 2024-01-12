12 января 2024, 15:03
Жилой дом вспыхнул утром на севере Карелии
В Калевальском районе пожарные ликвидировали возгорание в здании
Сегодня в 8 утра на пульт дежурного Единой службы спасения поступило сообщение о пожаре в поселке Кепа. Об этом информирует паблик ОПС по Калевальскому району.
На место происшествия выехали пожарные из поселков Калевала и Кривой Порог. Всего тушить возгорание отправились восемь человек. На месте выяснилось, что горит жилой дом. Общими усилиями возгорание было ликвидировано.
В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. // Фото ОПС по Калевальскому району