Жилой дом вспыхнул утром на севере Карелии

Сегодня в 8 утра на пульт дежурного Единой службы спасения поступило сообщение о пожаре в поселке Кепа. Об этом информирует паблик ОПС по Калевальскому району.

На место происшествия выехали пожарные из поселков Калевала и Кривой Порог. Всего тушить возгорание отправились восемь человек. На месте выяснилось, что горит жилой дом. Общими усилиями возгорание было ликвидировано.

В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. // Фото ОПС по Калевальскому району