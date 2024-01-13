Гибель женщины на пожаре в Карелии стала поводом для уголовного дела

В Сортавале по результатам доследственной проверки по факту гибели женщины, 1979 года рождения, в результате пожара следователи возбудили уголовное дело.

Пожар вспыхнул вечером 3 января в жилом доме по улице Бондарева. После тушения возгорания было обнаружено тело погибшей. Следователи установили обстоятельства, указывающие на наличие признаков преступления, было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Назначены судебные экспертизы, обстоятеьства гибели человека и причины пожара устанавливают, допрашивают свидетелей. // видео из VK-паблика Следкома по РК/ фото скриншот