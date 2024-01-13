Крупный пожар локализовали, от склада Wildberries ничего не осталось

Мощный пожар в Шушарах удалось локализовать. Площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров. Огонь уничтожил склад Wildberries вместе с товарами, здание частично обрушилось. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Пожар вспыхнул утром 13 января, ему был присвоен самый высокий уровень сложности. С огнем боролись более 200 спасателей. Причины возгорания предстоит установить.

В компании пообещали вернуть покупателям деньги за заказы, а продавцам компенсировать сгоревшие товары. // фото скриншот из телеграм-канала «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург»