Более 800 литров алкоголя с признаками подделки изъяли в Карелии

В карельской полиции рассказали, сколько литров поддельного алкоголя им удалось изъять за прошлый год.

Стражи порядка проверили более 400 различных объектов и составили 418 административных протоколов о нарушениях. Из незаконного оборота правоохранители изъяли более 200 литров этилового спирта, 600 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции с признаками подделки.

Купленный в интернете алкоголь или приобретенный в местах несанкционированной торговли может привести к отравлению. В МВД по Карелии заявили о недопустимости покупки алкоголя с маркировкой Duty free вне специализированных для данного вида товаров магазинах и по очень низким ценам.

Стражи порядка призвали жителей региона сообщать о подобных случаях продажи сомнительного алкоголя. // фото unsplash.com/ Max Fleischmann