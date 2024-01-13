13 января 2024, 10:08
Склад Wildberries мощно полыхает под Петербургом
Более сотни пожарных борются с крупным возгоранием склада в Шушарах
Утром в субботу в поселке Шушары под Петербургом вспыхнул мощный пожар. Огонь полыхает на складе маркетплейса Wildberries. Площадь возгорания увеличилась до 50 000 квадратных метров.
Более 100 пожарных борются с огнем, была проведена эвакуация. Причины пожара предстоит установить.
Прокуратура проводит проверку. // фото скриншот видео с телеграм-канала «Мегаполис»