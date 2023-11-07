Сначала потоп, потом фонтан. Дом на Зареке уходит под воду

Несколько дней многострадальный дом на Свирской, 7 в Петрозаводске заливало водой с улицы. Наша читательница рассказала, что воды было по колено.

Под полом расположены инженерные сети. Деревянный дом медленно гниет, вода затекает в подъезд даже после небольшого дождя. Если воду не откачать и ударит мороз, могут лопнуть трубы отопления. Впрочем, трубы холодов ждать не стали.

6 ноября сосед пригнал ассенизаторскую машину, воду из подвала начали откачивать. На это ушло около трех часов и около восьми тысяч рублей из карманов жильцов. Но произошла другая беда.

Сегодня в доме прорвало коммуникации теплоснабжения – в подъезде из-под деревянных полов забил фонтан.

Жильцы «уходящего под воду» дома обращались и в администрацию города, и в Единую дежурно-диспетчерскую службу, писали и руководству региона. С их слов, проблеме уже не один год.

Справляться с коммунальным бедствием жильцы деревянного дома, признанного аварийным в 2019 году, вынуждены своими силами. То арендуют насос, то заказывают машину для откачки воды. // видео читательницы «Петрозаводск говорит»/ фото скриншот