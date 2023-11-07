Стали известны подробности ДТП с погибшим пешеходом в Чалне

Выяснились обстоятельства аварии в поселке Чална, которая случилась вечером 5 ноября. В этом ДТП погиб 33-летний местный житель, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Водитель автомобиля Nissan Pathfinder сбил пешехода в 20:40, а потом столкнулся с Renault Duster.

Мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи. Никто из других участников ДТП не пострадал. По факту аварии проводится проверка. // фото: ГИБДД Карелии