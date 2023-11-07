Водитель и пассажирка погибли в жестком ДТП с легковушкой и КАМАЗом

Утром 6 ноября страшная авария в Пряжинском районе унесла жизни двоих. На 376-м километре «Колы» столкнулись автомобиль Zotye и КАМАЗ, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Трагедия произошла в 09:50 около Пряжи. Мужчина за рулем легковушки выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КАМАЗом.

Погибли 46-летний водитель и женщина-пассажир легкового автомобиля. Шофер КАМАЗа получил травмы и был госпитализирован. По факту аварии проводится проверка. // фото: ГИБДД Карелии