07 ноября 2023, 12:26
Происшествия

Водитель и пассажирка погибли в жестком ДТП с легковушкой и КАМАЗом

Смертельная авария произошла 6 ноября на «Коле» в Пряжинском районе

Утром 6 ноября страшная авария в Пряжинском районе унесла жизни двоих. На 376-м километре «Колы» столкнулись автомобиль Zotye и КАМАЗ, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Трагедия произошла в 09:50 около Пряжи. Мужчина за рулем легковушки выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КАМАЗом.

Погибли 46-летний водитель и женщина-пассажир легкового автомобиля. Шофер КАМАЗа получил травмы и был госпитализирован. По факту аварии проводится проверка. // фото: ГИБДД Карелии

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