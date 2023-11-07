Опубликованы кадры жесткого автонаезда на девушку на улице Гоголя

Жесткие кадры автонаезда на 26-летнюю девушку на пешеходном переходе на улице Гоголя в Петрозаводске появились в сети. Инцидент произошел вечером 4 ноября. Ролик выложил паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Девушка вместе с собакой переходила дорогу по пешеходному переходу. Она уже почти дошла до противоположной стороны, когда ее настиг автомобиль «Форд Куга» под управлением 64-летнего водителя. Девушку от удара отбросило в снег. Водитель не остановился, а продолжил движение. Напуганная собака подбежала к хозяйке, которая не шевелилась. К пострадавшей подбежали другие пешеходы, также остановились несколько машин.

Впоследствии ГИБДД разыскала скрывшегося водителя иномарки. Девушку госпитализировали в БСМП. // фото скриншот