Петрозаводчанина осудили за организацию наркопритона в своей квартире

Петрозаводский городской суд вынес приговор в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого в преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков.

По сообщению пресс-службы транспортной полиции, молодой наркодилер сам употреблял наркотические средства, продавал их и предоставлял жилье для употребления запрещенных препаратов.

Выяснилось, что молодой человек ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

За организацию притона петрозаводчанина приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.