22 января 2020, 12:39
Происшествия

Петрозаводчанина осудили за организацию наркопритона в своей квартире

Неоднократно судимый житель столицы Карелии проведет 4,5 года в колонии строгого режима за преступления в сфере наркотиков

Петрозаводский городской суд вынес приговор в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого в преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков.

По сообщению пресс-службы транспортной полиции, молодой наркодилер сам употреблял наркотические средства, продавал их и предоставлял жилье для употребления запрещенных препаратов.

Выяснилось, что молодой человек ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

За организацию притона петрозаводчанина приговорили  к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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Метки: 
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