22 января 2020, 12:39
Петрозаводчанина осудили за организацию наркопритона в своей квартире
Неоднократно судимый житель столицы Карелии проведет 4,5 года в колонии строгого режима за преступления в сфере наркотиков
Петрозаводский городской суд вынес приговор в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого в преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков.
По сообщению пресс-службы транспортной полиции, молодой наркодилер сам употреблял наркотические средства, продавал их и предоставлял жилье для употребления запрещенных препаратов.
Выяснилось, что молодой человек ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
За организацию притона петрозаводчанина приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.