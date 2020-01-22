Ребенка засосало в слив в московском аквапарке

Поход в аквапарк столицы в Лужниках едва не обернулся трагедией для семьи. Инцидент произошел 20 января.

Мать девятилетнего мальчика увидела, что сына накрыло волной, а затем стало засасывать в слив, сообщает РЕН ТВ.

Захлебывающегося ребенка удалось вытащить. Он отделался испугом и царапинами. По словам женщины, спасатель в момент инцидента спал на рабочем месте.