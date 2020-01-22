22 января 2020, 11:32
Ребенка засосало в слив в московском аквапарке
СМИ со ссылкой на мать потерпевшего ребенка сообщили, что спасатель во время инцидента в бассейне спал на рабочем месте
Поход в аквапарк столицы в Лужниках едва не обернулся трагедией для семьи. Инцидент произошел 20 января.
Мать девятилетнего мальчика увидела, что сына накрыло волной, а затем стало засасывать в слив, сообщает РЕН ТВ.
Захлебывающегося ребенка удалось вытащить. Он отделался испугом и царапинами. По словам женщины, спасатель в момент инцидента спал на рабочем месте.