21-летнего костомукшанина осудили за кражу металлолома

21-летнего жителя Костомукши признали виновным в краже металлолома. По сообщению прокуратуры, в июле прошлого года он вместе с приятелем приехал к ангару. Молодой человек объяснил знакомому, что ему разрешили забрать лом черного металла.

Тогда друзья погрузили детали от автомобилей общим весом более 800 кг в две машины, а затем сдали в пункт приема. Впоследствии стражи порядка изъяли металлом и задержали подозреваемого.

При вынесении приговора суд учел наличие у молодого человека четырех судимостей за хищение, угон и повторное вождение в состоянии опьянения. В итоге ему назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы, с лишением права 3 года управлять транспортом.