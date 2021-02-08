Петрозаводчанина избили и ограбили в подъезде

На петрозаводчанина напали в подъезде дома. 32-летний мужчина потерял сознание, а когда очнулся, то не нащупал телефон. О произошедшем мужчина рассказал полиции.

Оперативники установили, что к грабежу может быть причастен 24-летний неоднократно судимый местный житель, сообщили в МВД Карелии. Молодой человек продал гаджет, а деньги пропил. Так он рассказал стражам порядка.

Подозреваемый признал вину и раскаялся, также пообещал возместить ущерб. Фигурант уголовного дела находится под стражей за ранее совершенное преступление. (фото bloknot-volgodonsk.ru)