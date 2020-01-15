Петрозаводчанин украл всю выручку из кассы заведения общепита

В полицию Петрозаводска обратилась работница заведения общепита. В один из дней из кассы пропала вся выручка - 22 тысячи рублей, сообщает пресс-служба МВД Карелии.

Оперативники установили обстоятельства произошедшего: продавец вышла из зала в подсобное помещение, в это время в помещение зашел покупатель. Мужчина подошел к стойке, увидел кассовый аппарат с ключом в замке, вскрыл его, забрал деньги и скрылся.

Сотрудники полиции установили подозреваемого - 31-летнего петрозаводчанина. Он пояснил, что не планировал кражи, но воспользовался отсутствием свидетелей. Незаконно полученные деньги потратил на собственные нужды, ущерб обязался возместить.

Возбуждено уголовное дело.