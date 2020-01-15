Шопинг петрозаводчанина закончился в отделении полиции

Житель Петрозаводска решил воспользоваться банковской картой, которую его знакомый забыл у него дома. Потерпевший обратился с заявлением о краже в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники МВД выяснили, что мужчина проводил время за распитием спиртных напитков в компании своего приятеля. Через некоторое время он покинул квартиру, но не со всеми вещами. Как установили оперативники, портмоне заявителя вместе с банковскими картами успел похитить его приятель, в котором также была информация с пин-кодом.

С чужой картой молодой петрозаводчанин за неделю посетил множество петрозаводских магазинов и оплатил свои покупки. В беседе с полицейскими 24-летний подозреваемый пояснил, что воспользовался состоянием товарища, чтобы похитить портмоне. Свои траты молодой человек не контролировал: на чужие накопления он приобретал дорогой алкоголь, продукты, ювелирные украшения. Всего он потратил почти 107 000 рублей.