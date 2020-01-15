15 января 2020, 10:34
Подозреваемый в краже мужчина разыскивается в Петрозаводске
Преступление было совершено в одном из магазинов карельской столицы и попало на видео
Полиция Петрозаводска устанавливает личность и местонахождение мужчины, запечатленного на записи камеры видеонаблюдения. Он подозревается в совершении кражи в одном из магазинов Петрозаводска, сообщает пресс-служба МВД.
Любую информацию о подозреваемом можно сообщать по телефонам: +7-911-409-00-17 или +7-953-53-555-10.
Конфиденциальность гарантируется.