Подозреваемый в краже мужчина разыскивается в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска устанавливает личность и местонахождение мужчины, запечатленного на записи камеры видеонаблюдения. Он подозревается в совершении кражи в одном из магазинов Петрозаводска, сообщает пресс-служба МВД.

Любую информацию о подозреваемом можно сообщать по телефонам: +7-911-409-00-17 или +7-953-53-555-10.

Конфиденциальность гарантируется.