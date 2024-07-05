Петрозаводчанин украл телефон и подарил его подруге

В полицию Петрозаводска обратилась 65-летняя горожанка. Женщина рассказала, что кто-то украл ее мобильный телефон, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 32-летний мужчина, который ранее был судим. Оказалось, что пострадавшая, которая работает в магазине, на несколько минут оставила гаджет на кассе, а сама отлучилась. В этот момент в торговую точку зашел подозреваемый. Он увидел оставленный без присмотра телефон, забрал его и тут же подарил подруге, которая ждала его на улице.

Ущерб был оценен в 2700 рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson