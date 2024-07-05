Два человека заживо сгорели в микроавтобусе после ДТП на МКАД

На Московской кольцевой автодороге вспыхнул микроавтобус «Соболь». Он загорелся в результате ДТП, погибли двое, сообщает Госавтоинспекция Москвы.

Огненное ДТП произошло на 18-м километре МКАД, около 20-го съезда с внешней стороны дороги.

По данным полиции, «Соболь» столкнулся с грузовым Mercedes и загорелся. Два пассажира минивэна погибли, их тела достали из автомобиля. Водитель выжил, его госпитализировали. // фото: Госавтоинспекция Москвы/Тelegram