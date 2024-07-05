05 июля 2024, 11:06
Два человека заживо сгорели в микроавтобусе после ДТП на МКАД
Итогом огненного ДТП стали два трупа и один раненый
На Московской кольцевой автодороге вспыхнул микроавтобус «Соболь». Он загорелся в результате ДТП, погибли двое, сообщает Госавтоинспекция Москвы.
Огненное ДТП произошло на 18-м километре МКАД, около 20-го съезда с внешней стороны дороги.
По данным полиции, «Соболь» столкнулся с грузовым Mercedes и загорелся. Два пассажира минивэна погибли, их тела достали из автомобиля. Водитель выжил, его госпитализировали. // фото: Госавтоинспекция Москвы/Тelegram