05 июля 2024, 10:39
Пострадавших при крушении самолета в Карелии доставили в Петрозаводск
В госкомитете раскрыли подробности авиационного инцидента в Муезерском районе
В государственном комитете РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения раскрыли подробности ЧП с легкомоторным самолетом в Муезерском районе.
По данным ведомства, 4 июля на озере Валлас совершил жесткую посадку частный самолет «Борей». Росавиацией были организованы поисковые мероприятия. На место авиационного события вылетал вертолет Ми-8Т с тремя спасателями Петрозаводской региональной поисково-спасательной базы.
В 19:50 людей, летевших в самолете, доставили в Петрозаводск. От медицинской помощи они отказались. Ранее сообщалось, что в самолете летели двое.
Жесткая посадка самолета была квалифицирована как авария. Расследованием происшествия займется Межгосударственный авиационный комитет. // Фото госкомитета РК по ОЖ и БН