Пострадавших при крушении самолета в Карелии доставили в Петрозаводск

В государственном комитете РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения раскрыли подробности ЧП с легкомоторным самолетом в Муезерском районе.

По данным ведомства, 4 июля на озере Валлас совершил жесткую посадку частный самолет «Борей». Росавиацией были организованы поисковые мероприятия. На место авиационного события вылетал вертолет Ми-8Т с тремя спасателями Петрозаводской региональной поисково-спасательной базы.

В 19:50 людей, летевших в самолете, доставили в Петрозаводск. От медицинской помощи они отказались. Ранее сообщалось, что в самолете летели двое.

Жесткая посадка самолета была квалифицирована как авария. Расследованием происшествия займется Межгосударственный авиационный комитет. // Фото госкомитета РК по ОЖ и БН