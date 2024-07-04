04 июля 2024, 18:56
Происшествия

Крушение самолета или неудачное приземление – ЧП в Карелии

Люди живы, за ними вылетели спасатели

Спасатели вылетели на север Карелии на место ЧП. Подробности пока не раскрываются.

По сообщению госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, в Муезерском районе на озере Валлас «неудачно приземлился частный легкомоторный самолет-амфибия». На борту находились два пассажира. Люди живы и находятся на острове.

В госкомитете сообщили, что для спасения  вылетела группа спасателей из аэропорта Пески.

Обстоятельства еще уточняются. //  фото «Петрозаводск говорит»

Обсудить
Метки: 
Спасатели
самолет-амфибия
новости Карелии
Муезерский район