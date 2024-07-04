04 июля 2024, 18:56
Крушение самолета или неудачное приземление – ЧП в Карелии
Люди живы, за ними вылетели спасатели
Спасатели вылетели на север Карелии на место ЧП. Подробности пока не раскрываются.
По сообщению госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, в Муезерском районе на озере Валлас «неудачно приземлился частный легкомоторный самолет-амфибия». На борту находились два пассажира. Люди живы и находятся на острове.
В госкомитете сообщили, что для спасения вылетела группа спасателей из аэропорта Пески.
Обстоятельства еще уточняются. // фото «Петрозаводск говорит»