Крушение самолета или неудачное приземление – ЧП в Карелии

Спасатели вылетели на север Карелии на место ЧП. Подробности пока не раскрываются.

По сообщению госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, в Муезерском районе на озере Валлас «неудачно приземлился частный легкомоторный самолет-амфибия». На борту находились два пассажира. Люди живы и находятся на острове.

В госкомитете сообщили, что для спасения вылетела группа спасателей из аэропорта Пески.



Обстоятельства еще уточняются. // фото «Петрозаводск говорит»