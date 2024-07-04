Женщину убили на работе на глазах коллег

Женщину убили на рабочем месте в Петрозаводске. Убийство было совершено 4 июля, нападавший установлен и задержан. Подробности трагедии раскрыли в Следкоме.

Известно, что днем в четверг мужчина пришел в офис, где работает его бывшая жена. Мужчина ударил бывшую жену не менее 14 раз ножом, все это произошло на глазах коллег петрозаводчанки.

Пострадавшая истекла кровью и скончалась до приезда «скорой».

Нападавший задержан. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следственные действия продолжаются. // фото пресс-служба СУ СК по РК