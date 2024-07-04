Суд арестовал водителя, насмерть сбившего женщину на Древлянке

Петрозаводский городской суд арестовал водителя, который насмерть сбил женщину на пешеходном переходе на Лососинском шоссе и уехал с места трагедии. 46-летний мужчина ранее был судим. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Трагедия произошла вечером 27 июня в Петрозаводске. Водитель в момент трагедии находился в состоянии алкогольного опьянения, водительских прав не имел. В салоне был ребенок. Водитель проехал на «красный» и сбил на «зебре» 59-летнюю женщину, она умерла в тот же день в больнице. Суд заключил под стражу обвиняемого до 28 августа.

По информации Gubdaily, в 2012 году мужчина был осужден за смерть по неосторожности и приговорен к 12-летнему сроку заключения, но он освободился по УДО в 2022 году. Обвиняемый многодетный отец, правда, дети от разных женщин. В день трагедии он выпил 0,5 крепкого алкоголя и сел за руль автомобиля мамы своей жены. В январе он уже попадался пьяным и без прав на этой машине и был арестован на 10 суток. // фото скриншот/ видео пресс-службы городского суда