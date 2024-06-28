Сбитая на Древлянке женщина умерла в больнице

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали подробности аварии на пешеходном переходе на Лососинском шоссе. Момент страшной аварии попал на видео.

Водитель автомобиля «Хонда» столкнулся с иномаркой, выехал на пешеходный переход под красный и сбил переходившую дорогу женщину. От полученных травм потерпевшая, 1965 года рождения, при проведении реанимационных мероприятий скончалась в медучреждении, сообщили сегодня в дорожной полиции.

Водитель иномарки уехал с места ДТП, его преследовал другой водитель. Нарушителя задержали.

«Установлено, что за рулем находился ранее судимый петрозаводчанин 1977 года рождения, который не имеет права управления транспортным средством. По имеющейся информации, за руль он сел в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в момент аварии в салоне машины находился его 3-летний ребенок»,

- прокомментировали в Госавтоинспекции.

Нарушитель находится в специальном помещении для задержанных, на него составили ряд административных материалов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. // фото стоп-кадр