Фельдшер с поддельным дипломом пытался получить работу в Карелии

В Суоярвском районе будут судить липового медика. Ему инкриминируют два преступления – хранение, перевозка в целях использования, использование заведомо поддельного иного официального документа и покушение на мошенничество при получении выплат. Рассматривает дело Суоярвский районный суд.

При трудоустройстве на должность фельдшера скорой медицинской помощи в Суоярвскую ЦРБ кандидат предъявил в отдел кадров поддельный диплом о среднем образовании по специальности «Лечебное дело», с присвоением квалификации «Фельдшер». Хотя фактически указанного образования кандидат не имел.

Также он представил поддельный диплом с другими документами в Минздрав Карелии для получения единовременной выплаты в размере 500 тысяч рублей. О том, что диплом липовый, стало известно при проверке документов. Диплом на имя «фельдшера» в книге регистрации выдачи дипломов отсутствовал. // фото unsplash.com/ National Cancer Institute