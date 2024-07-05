Петрозаводчанка одолжила деньги «коллеге» и стала жертвой мошенников

Жительница Петрозаводска думала, что общается с коллегой, и лишилась сбережений. Оказалось, 32-летнюю горожанку обманули аферисты, сообщили в МВД Карелии.

Петрозаводчанке в мессенджере написала коллега и попросил одолжить 17 тысяч рублей. Она оставил номер своей банковской карты, куда доверчивая горожанка и перевела деньги.

Потом выяснилось, что аккаунт коллеги взломали, так что деньги поступили не ей, а преступникам. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. // фото: «Петрозаводск говорит»