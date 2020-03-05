Петрозаводчанин украл чужую карту и закатил пир в сауне

46-летний житель Петрозаводска был вынужден обратиться в полицию. Он лишился 51 тысячи рублей - эти деньги пропали с банковской карты мужчины. Перед этим карта была похищена. Полицейские раскрыли дело, сообщает пресс-служба МВД по РК. В хищении оказался замешан товарищ потерпевшего.

Сотрудники уголовного розыска установили 41-летнего подозреваемого. Карту он похитил у знакомого. Расплачивался ей в магазинах, приобретая алкоголь и закуски. Также мужчина снял сауну. Веселье злоумышленник разделил с друзьями, которые были удивлены его щедрости.

По факту мошенничества с использованием электронных средств платежа с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело.