Мужчина обокрал собственную мать в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска была вынуждена обратиться 49-летняя горожанка. Женщина пожаловалась, что в конце февраля из ее квартиры пропали золотые серьги, ущерб составил девять тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 21-летний сын заявительницы, у которого ранее уже возникали проблемы с законом. Как выяснилось, с матерью он не живет, однако доступ в квартиру имеет. В один из дней, когда женщины не было дома, он проверил содержимое ее сумки и нашел там ювелирные украшения. Серьги злоумышленник сдал в ломбард, вырученные деньги потратил на развлечения.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное изъято, ведется следствие.