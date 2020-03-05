Полиция потратила три месяца, чтобы раскрыть кражу телефона в поезде

У жителя Тверской области из купе поезда сообщением «Москва-Мурманск» осенью прошлого года украли мобильный телефон стоимостью девять тысяч рублей. О пропаже гаджета он сообщил в правоохранительные органы. Расследованием занялась транспортная полиция Карелии, которая сегодня поделилась его результатами.

Спустя три месяца оперативники выяснили, кто совершил хищение. По сообщению ведомства, похитителем оказался 36-летний ранее не судимый москвич, который ехал в гости к родственникам в одном вагоне с потерпевшим.

В момент кражи он был пьян. Похищенный гаджет он продал таксисту, а деньги потратил. В итоге москвич заработал себе уголовное дело. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.