Петрозаводчанин угрожал пистолетом женщине, красившей стены в подъезде

Женщина красила стены в подъезде, когда внезапно ее работу прервал мужчина с пистолетом. Маляр сообщила в полицию.

Инцидент произошел в подъезде дома на Октябрьском. Женщина красила стены, к ней вышел жилец и потребовал остановиться. Маляр отказалась, тогда мужчина показал ей пистолет и пригрозил убить.

Стражи порядка установили, что в руках 38-летнего петрозаводчанина был пневматический пистолет. Свое поведение он объяснил тем, что у него аллергическая реакция на краску. В отношении него возбудили уголовное дело. Подозреваемому может грозить наказание вплоть до лишения свободы до двух лет. // фото unsplash.com