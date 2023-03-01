Девушка незаметно вынесла из ТЦ конструктор и игрушки

Одежду, товары для детей выносили из магазинов в Петрозаводске. Подозреваемых в кражах установили, в отношении них завели уголовные дела.

Одной из подозреваемых оказалась 23-летняя девушка. По версии полиции, она украла из торгового центра конструктор и детские игрушки на сумму, превышающую 9000 рублей. Ранее девушка уже имела проблемы с законом. Часть похищенных товаров полицейские изъяли.

Другим подозреваемым оказался 46-летний житель столицы Карелии. Он, как считают в полиции, украл женскую куртку стоимостью более 4 000 рублей. Одежду он успел продать.

Еще одну подозреваемую вычислили по записям с камер наблюдения. 42-летняя женщина, по версии полиции, украла из магазина спорттоваров куртку стоимостью более 4 000 рублей. // фото unsplash.com