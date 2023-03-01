01 марта 2023, 09:40
Женщину в Петрозаводске из-за белья задержали силовики
Горожанка пыталась похитить товары из магазина
Вечером 28 февраля персонал одного из строительных магазинов в Петрозаводске нажал тревожную кнопку. На место ЧП выехала вневедомственная охрана, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Директор торгового заведения рассказал, что женщина взяла в зале несколько комплектов термобелья и прошла с ними мимо кассы. Стоимость ущерба составила порядка трех тысяч рублей.
Ранее росгвардейцев вызвали сотрудники сетевого магазина в Сегеже. Оказалось, 45-летний местный житель не оплатил алкоголь. Нарушителей доставили в полицию. // фото: Росгвардия