Женщину в Петрозаводске из-за белья задержали силовики

Вечером 28 февраля персонал одного из строительных магазинов в Петрозаводске нажал тревожную кнопку. На место ЧП выехала вневедомственная охрана, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Директор торгового заведения рассказал, что женщина взяла в зале несколько комплектов термобелья и прошла с ними мимо кассы. Стоимость ущерба составила порядка трех тысяч рублей.

Ранее росгвардейцев вызвали сотрудники сетевого магазина в Сегеже. Оказалось, 45-летний местный житель не оплатил алкоголь. Нарушителей доставили в полицию. // фото: Росгвардия