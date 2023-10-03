Петрозаводчанин стал одним из лучших на турнире по программированию

Петрозаводчанин Антон Белый занял призовое место в турнире по программированию Codemasters Code Cup.

За звание сильнейших боролись 370 молодых людей из 63 городов, в финал вышли лишь 16, в их числе и карельский студент, который сейчас учится на 4 курсе ФПМИ МФТИ.

В финале за право быть лучшим сражались по 8 сильнейших программистов в треках «Спортивное программирование» и «Разработка бизнес-приложений». За первое место награда составила 100 тысяч рублей, второе – 50 тысяч, третье – 30 тысяч.

Петрозаводчанин в треке «Спортивное программирование» стал третьим. Первое и второе место в треке заняли студенты НИУ ВШЭ Федор Ромашов и Богдан Яндулов (Москва).

Codemasters Code Cup - турнир по программированию среди студентов, который проводит компания Codemasters International уже четвертый год. // фото пресс-службы турнира