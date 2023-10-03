Брошенки. Нечеловеческая любовь и человеческая подлость

Текст: Алина Гапеева

Сложилась такая закономерность: с наступлением осени сельские жители собирают не только урожай со своих грядок, но и пожинают «плоды» дачного сезона в виде брошенных животных.

В людных местах — у магазина, на остановках или на проезжей части — встречаются оставленные кем-то кошки или собаки. О том, что их бросили на произвол судьбы, догадаться совсем не трудно. Животные долго еще крутятся на том самом месте, где их покинули. Подкидыши (их можно назвать и так) с надеждой и ожиданием заглядывают в глаза каждому прохожему. В их глазах — боль, отчаяние и немой вопрос: «Где ты, мой хозяин?»

Экс-хозяева тем временем, захлопнув дверь автомобиля перед самым носом четвероногого, спокойно продолжают свой путь дальше. Зачем такая обуза? Купили, наигрались маленьким, хорошеньким комочком и достаточно. А как убирать за ним по всей квартире? Кормить по 2-3 раза в день, а если заболеет — лечи его потом...

Не каждый готов взять такую ответственность. Пускай в деревне остаются, авось, кто-нибудь да подберет животину. Но счастливый билетик выпадает не каждому подкидышу.

Рекс

Рекс появился в деревне совсем неожиданно. Подъехала машина, что-то за собой волоча, остановилась — и немедля умчалась. А на остановке осталась лежать обессиленная, истекающая кровью овчарка. Она пыталась самостоятельно подняться, но попытки не увенчались успехом. В таком состоянии ее нашла одна сердобольная женщина. На шее виднелся обрывок веревки, а стоптанные лапы превратились в месиво из пыли и крови. Очевидцы утверждают, что привязанная собака бежала за машиной несколько километров.

Пес позволил женщине подойти и обработать лапы. Раны со временем затянулись, и собака в скором времени начала бегать, не убегая далеко от дороги. Его пытались забрать домой, но собака всегда возвращалась на свой пост: в дождь, в снег — в любую погоду, в надежде увидеть своих хозяев. Так пес прожил несколько месяцев. Все это время Рекса подкармливали всей деревней. С наступлением зимы он пропал. Местные жители предположили, что преданный пес угодил в зубы серых хищников. Волки – частые посетители глухой деревеньки.

Бимка

Бимка брошенкой никогда не была, но имела прямое отношение к этой зубасто-хвостатой банде. Она родилась по большой любви дворового пса и беспризорной, оставленной когда-то на проезжей части Найды, поэтому с детства ей пришлось испытать все «прелести» бродяжьей жизни. Еще щенком Бимка лишилась мамы, братьев и сестер. На ее глазах всю четвероногую гвардию отловили, посадили в машину и куда-то увезли. Перепуганный щенок еще долго не решался выбраться из-под сарая.

Зиму Бимка встретила одна: выжить ей помогли жильцы близлежащих домов, которые всячески подкармливали осиротевшую псину. Но приручить пугливое животное никому не удалось: собака навсегда потеряла доверие к людям. Бимка интуитивно научилась избегать опасности. С приездом бригады по отлову собак она забивалась в укромное местечко и лишь спустя время вновь обегала свои владения. В один из дней опытные собаколовы смогли выпустить (не знаю, каким методом стреляют) в бродяжку дозу снотворного. Неуловимая Бимка наконец- то попалась. Ей предстояла дорога в приют, до которого она так и не доехала: порция снотворного оказалась слишком велика.

Ле-Мурзик

Напротив домика у дороги остановилась машина. Из автомобиля выбежала девочка, державшая в руках рыжего кота, быстро развернулась и последовала обратно к машине, где ее поджидала мама. Свидетели этой картины быстро сообразили: в деревне появился очередной подкидыш. Они бросились вдогонку и попытались вернуть кота нерадивым хозяевам. Машина быстро набрала скорость и скрылась за поворотом, а рыжий кот остался у них в руках. Оставить животное на дороге у людей рука не поднималась – решено было взять его себе. И не пожалели!

Кот оказался воспитанным и очень ласковым. Он крепко обнимал новую хозяйку двумя лапами, нежно тыкался плюшевой мордочкой в ее шею и мурлыкал серенады. За умение петь, кот получил кличку Ле-Мурзик. С другими хвостатыми домочадцами (около девяти кошек) он так же легко уживался. Когда любимая хозяйка умерла, кот и вся кошачья братия оказались на улице.

Избитая тема про бродячих животных не имеет конца и края. Ее можно продолжать бесконечно, как «Тысячу и одну ночь Шахерезады». Можно бесконечно сетовать, какое неудобство доставляют беспризорные животные, как они опасны, или раздувать тему о методах борьбы с ними. Но стоит задуматься: откуда берутся стаи бродячих животных? Причин может быть много. Но одна из них, самая жестокая и бессердечная, – добровольный отказ от четвероногого домочадца. Зло совершает тот, кто выбрасывает бедняжек на улицу.

С недавнего времени за выброшенных на улицу домашних питомцев и жестокое обращение с ними владельцев должны привлекать к ответственности. Закон гласит, что граждан, нарушивших требования к содержанию домашних животных, в том числе выбросивших их на улицу, ожидает штраф до 3 тысяч рублей, для должностных лиц его размер составит уже до 15 тысяч рублей, а для юрлиц — до 30 тысяч рублей. За жестокое обращение с животными можно схлопотать штраф до 15 тысяч рублей, должностным лицам — до 30 тысяч рублей, юрлицам — до 100 тысяч рублей. К сожалению, большие денежные взыскания не смогут разбудить в жестоком сердце любовь. Как не может защитить и Всемирный день защиты животных, который 4 октября отмечают неравнодушные люди... // Фото предоставлено сообществом «Петрозаводский приют «Ковчег». Эти собаки находятся в приюте, им ищут заботливых хозяев.