Маленьких петрозаводчан не оставят без молочных продуктов

Временно исполняющая обязанности сити-менеджера Инна Колыхматова сообщила на своей странице в соцсети, что вся молочная продукция поставляется в детские сады штатно. Так она отреагировала на сообщения о том, что в Петрозаводске детсады не получают сметану, творог и масло.

Контракты на обеспечение дошкольных учреждений молоком и кефиром заключили на прошлой неделе. Проходят аукционы по определению поставщиков масла, сметаны и творога, по итогам конкурсов будут заключены договоры.

«Перерывов в поставках молочной продукции допущено не будет, питание в детских садах обеспечивается в соответствии с действующими СанПиНами», - утверждает Колыхматова. // фото freepik.com/