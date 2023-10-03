Кемь и Рабочеостровск ночью останутся без воды

Насосно-фильтровальную станцию остановят сегодня ночью на севере Карелии.

В связи с чем временно будет прекращено водоснабжение. Об этом жителей Кеми предупреждает паблик районных властей. Без воды останутся жители Кеми и Рабочеостровска.

Прекращение подачи воды начнется с 22 часов 3 октября и продлится до 7 часов утра 4 октября. В этот период запланировано проведение аварийных работ на водопроводе. // фото «Петрозаводск говорит»