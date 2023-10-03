Карельские учителя участвуют в главном событии Года педагога

В Москве начал работу Всероссийский ежегодный форум классных руководителей. С 3 по 7 октября педагоги из 89 регионов страны, в том числе учителя из Карелии.

От форума я жду новых знакомств, впечатлений, возможности узнать новое, почувствовать себя на одной волне с коллегами из других регионов. Надеюсь, что найду новые идеи для дальнейшей работы классным руководителем,

- сказала Екатерина Николаева, учитель английского языка, классный руководитель 6А класса Центра образования и творчества «Петровский дворец».

Все желающие могут присоединиться к трансляции форума и стать участником в заочном формате.

Форум – одно из основных мероприятий Года педагога и наставника. Мероприятие проводится Минпросвещения РФ по поручению президента России Владимира Путина. АНО «Диалог Регионы» является стратегическим партнером ФКР.