В Карелии подыскивают хозяев для состарившихся полицейских овчарок

Центр кинологической службы карельского МВД ищет новых хозяев для своих состарившихся подопечных.

В добрые и ответственные руки готовы отдать немецких овчарок по кличке Граф, Булат, Агги и Квин Дансинг Астория.

Собаки-ветераны привиты, не агрессивны, им всем исполнилось 8 лет.

«Сейчас собакам, которые выросли в условиях вольера, требуется заслуженный спокойный отдых у людей, умеющих с ними обращаться»,

- говорится в сообщении в VK-паблика МВД по Карелии.

Всем заинтересованным предлагают звонить в рабочее время по номеру: 8-814-76-10-06. // фото freepik.com/ wirestock/ VK-паблик МВД по РК