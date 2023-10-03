Незаконную базу отдыха нашли на острове в Карелии

Самовольно построенные на острове Кильпола строения обнаружили сотрудники Россельхознадзора Карелии. Это пять жилых домов и две хозяйственные постройки, в том числе хлев, сообщили в пресс-службе ведомства.

Оказалось, постройки используют как базу отдыха, публикую информацию о возможности проживания в этих домиках в социальных сетях.

Эту землю в Ладожских шхерах на территории Лахденпохского района арендует частная фирма из Петербурга. Но вид разрешенного использования не допускает строительство указанных объектов.

В отношении компании возбудят административное дело со штрафами для юридических лиц от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей. //иллюстративное фото:eberhard grossgasteiger/ pexels.com