02 февраля 2023, 19:51
Петрозаводчанин рискнул здоровьем ребенка и получил штраф
Госавтоинспекция столицы Карелии провела очередной рейд
Сегодня утром в Петрозаводске у школы №38 прошел рейд ГИБДД. Инспекторы контролировали соблюдение водителями правил перевозки детей, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проведения мероприятия было выявлено одно нарушение. В одном из автомобилей 10-летняя девочка ехала на переднем сидении без детского удерживающего устройства.
В отношении автомобилиста был составлен административный протокол. Ему предстоит выплатить штраф в размере 3000 рублей.