Петрозаводчанин рискнул здоровьем ребенка и получил штраф

Сегодня утром в Петрозаводске у школы №38 прошел рейд ГИБДД. Инспекторы контролировали соблюдение водителями правил перевозки детей, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проведения мероприятия было выявлено одно нарушение. В одном из автомобилей 10-летняя девочка ехала на переднем сидении без детского удерживающего устройства.

В отношении автомобилиста был составлен административный протокол. Ему предстоит выплатить штраф в размере 3000 рублей.