Мужчина погиб в дорожной аварии в Карелии

Сегодня в Карелии произошло очередное смертельное ДТП. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Трагедия случилась в двух километрах от Медвежьегорска. Автомобиль съехал в кювет.

До прибытия экипажа скорой помощи водитель - житель Медвежьегорска 1950 года рождения - скончался. Обстоятельства трагедии выясняются. // Фото: unsplash.com