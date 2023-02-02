02 февраля 2023, 18:56
Мужчина погиб в дорожной аварии в Карелии
В Медвежьегорске выясняются обстоятельства гибели 73-летнего водителя
Сегодня в Карелии произошло очередное смертельное ДТП. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
Трагедия случилась в двух километрах от Медвежьегорска. Автомобиль съехал в кювет.
До прибытия экипажа скорой помощи водитель - житель Медвежьегорска 1950 года рождения - скончался. Обстоятельства трагедии выясняются. // Фото: unsplash.com