Жительница Карелии нарвалась на мошенника при покупке квадроцикла

В полицию Сегежи обратилась местная жительница. Она рассказала, что стала жертвой мошенника, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, она решила купить квадроцикл и нашла в Интернете заманчивое объявление. Женщина связалась с продавцом, договорилась о доставке и перевела 85 тысяч рублей в счет оплаты. Товар она так и не получила.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com