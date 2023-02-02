Житель Карелии едва не погиб от рук собственного сына

В Олонце возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в покушении на убийство отца, сообщает Следственный комитет.

По данным ведомства, инцидент произошел в один из январских дней в квартире жилого дома. По версии следствия, из личной неприязни сын нанес удар ножом в грудь родителю. В этот момент в конфликт вмешался брат подозреваемого, который тут же вызвал скорую помощь. Врачам удалось спасти потерпевшего.

На допросе мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что имел конфликт с отцом, поэтому повел себя агрессивно.

По делу продолжается сбор доказательств. Допрашиваются свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза. // Фото СК