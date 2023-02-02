Пропавшего молодого человека обнаружили мертвым на дне колодца

Пропавшего в Нижнем Новгороде 18-летнего молодого человека обнаружили мертвым на дне канализационного колодца. Тело погибшего нашли 12 января. По сообщению областного СК, молодой человек погиб в результате падения в люк, на котором не было крышки.

В конце января следователи завели уголовное дело о халатности, его взял под особый контроль председатель ведомства Александр Бастрыкин.

Сотрудники Следкома изучают состояние инженерных коммуникаций региона, чтобы предотвратить подобные трагедии. Заодно следователи дадут оценку должностным лицам, ответственным за безопасность участка канализации в Ленинском районе города.

В Петрозаводске также периодически «пропадают» крышки люков. 2 февраля утром Единая дежурно-диспетчерская служба получила информацию об открытом люке на пешеходной дорожке в районе улицы Высотная аллея. // фото unsplash.com