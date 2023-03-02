Петрозаводчанин присвоил чужой велосипед, а потом добрался до чердака

Несколько жителей Петрозаводска пострадали от действий подозреваемого. Так, 42-летний мужчина лишился велосипеда стоимостью свыше 13 тысяч рублей. Хранил он его в подъезде, замки не использовал. В один из дней на месте его не оказалось. Полицейские предположили, что украсть велосипед мог ранее судимый 31-летний петрозаводчанин.

Он сознался, что зашел в подъезд, взял велосипед и уехал на нем, а после продал за тысячу рублей. Но оказалось, что криминальная история на этом не заканчивается. Сотрудники угрозыска установили причастность мужчины еще к двум кражам. По версии правоохранителей, мужчина взломал замок и забрался на чердак, где некоторые жильцы хранили свои вещи. Подозреваемый вынес два комплекта колес с зимней и летней резиной, моющий пылесос, швейную машинку, одежду. Украденные вещи он продал. Потерпевшие оценили ущерб почти в 80 тысяч рублей.

Стражи порядка изъяли часть похищенного и возбудили уголовные дела, а 31-летний фигурант - под подпиской о невыезде. // фото unsplash.com