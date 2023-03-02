Торговец контрафактным алкоголем и сигаретами заплатит 2,3 млн рублей

Кондпожанин хранил в своем гаражном боксе и продавал контрафактные спиртные сигареты и спиртные напитки. Его изобличили и наказали по решению суда, сообщили в МВД Карелии.

Преступление раскрыли еще в 2021 году, весной из гаражного бокса у 54-летнего мужчины изъяли больше 1700 литров алкоголя и спиртосодержащей продукции, а также более 46 500 пачек табачных изделий. Фальсификат стоил более чем 3,6 миллиона рублей.

Было возбуждено уголовное дело, фигуранта признали виновным и приговорили к штрафу 2,3 миллиона рублей. // фото: МВД Карелии