Петрозаводчанин отдал много денег за несуществующий мотоцикл

В полицию Петрозаводска обратился 42-летний мужчина. Горожанин рассказал, что потерял деньги после общения с мошенниками, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевший пояснил, что нашел в соцсети группу по продаже мотоциклов. В подборе нужного транспортного средства ему вызвался помочь менеджер. Один вариант очень заинтересовал покупателя. Собеседник при этом уточнил, что мотоцикл придется везти из-за границы, и это может потребовать дополнительных расходов. Петрозаводчанин согласился.

Мужчина перевел сначала предоплату за товар. Затем он оплатил все пошлины и перевел деньги за доставку - всего ушло 600 тысяч рублей. Однако в указанный срок мотоцикл не был доставлен, а продавец перестал выходить на связь.

По факту мошенничества в крупном размере возбуждено и расследуется уголовное дело. © «Петрозаводск говорит»