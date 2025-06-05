05 июня 2025, 10:15
Автомобиль разбился о дерево в Петрозаводске
Молодой водитель госпитализирован после ДТП на проезде Тидена
Фото ГАИ
Вечером 4 июня в Петрозаводске на проезде Тидена произошло серьезное ДТП. Об этом информирует пресс-служба Госавтоинспекции Петрозаводска.
По данным ГАИ, 22-летний водитель автомобиля Renault не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с дороги и врезалась в дерево.
После столкновения автомобиль оказался сильно разбит. Молодой водитель получил травмы и был госпитализирован.
Обстоятельства ДТП устанавливают специалисты. © «Петрозаводск говорит»