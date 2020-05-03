Петрозаводчанин остался без телефона, навестив друга

Житель карельской столицы лишился сотового телефона после посиделок у своего приятеля. Выяснилось, что гаджет вытащил из его куртки один из гостей, сообщает МВД по Карелии.

Криминальный инцидент произошел в начале апреля. Подозреваемого вскоре нашли - им оказался 28-летний ранее судимый мужчина. Он сознался в содеянном и рассказал о том, как ему удалось похитить чужой мобильный.

Уходя, он якобы по ошибке надел чужую куртку, и уже в подъезде забрал из ее кармана телефон. После мужчина вернулся в квартиру и переоделся в свою одежду, а украденный телефон продал прохожему. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело.