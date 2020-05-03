Дорожные полицейские поймали пьяного водителя в Карелии

Очередного пьяного водителя выявили сотрудники карельской Госавтоинспекции. Инцидент произошел ночью со второго на третье мая в Костомукше, сообщает ГИБДД по республике.

«Сегодня ночью в г. Костомукша на ул. Ленина инспекторы ДПС отстранили от управления 22-летнего водителя, находящегося за рулем в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления. Пассажиром находился собственник автомобиля, который передал право управления нетрезвому водителя»,

- уточняется в сводке.

Теперь собственнику автомобиля придется заплатить внушительный штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, его лишат права управления на срок до двух лет. Самого водителя ждет до 15 суток административного ареста или штраф в размере 30 тысяч рублей. Всего за последние три дня сотрудники ГИБДД выявили на дорогах республики 13 нетрезвых водителей.