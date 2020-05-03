Иномарка сбила велосипедиста на оживленном перекрестке Петрозаводска

Велосипедист пострадал от столкновения с иномаркой, сообщает ЕДДС Петрозаводска. Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 2 мая, в 10:31. Два транспортных средства не смогли разъехаться на пересечении улиц Шотмана и Чапаева.

«Водитель С., 1975 года рождения, управляя автомобилем «Опель Зафира», при повороте направо не уступил дорогу велосипедисту К., 1964 года рождения, который двигался в прямом направлении, в результате чего произошёл наезд на велосипедиста»,

- уточняется в сводке.

Пострадавшему велосипедисту было назначено амбулаторное лечение. Произошедшее запечатлели городские онлайн-камеры сети «Сампо.ру».